桃機疫情已攻入社區，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇9日在臉書轟指揮中心，擋不住境外移入個案，又不敢禁餐飲內用，只好拿一些小眾項目開刀，指揮官陳時中昨在記者會上怒回「戴口罩還可以唱歌，但戴著口罩就沒辦法吃了」，講這樣的評論非常不負責。對此陳昶宇昨晚再發文回擊「有說吃飯一定要在外面吃嗎？」認為指揮中心的說法不太合理。

陳昶宇昨（10）晚間於個人臉書發文表示，「指揮官先不用對一線，還得去顧專責病房的小醫師說重話」。認為指揮中心宣布除了餐飲內用外，外出及各種活動須全程佩戴口罩，「就邏輯上來說，聽起來是不是有點不太合理？我當然也知道吃飯不能戴口罩，但有說吃飯就一定要在外面吃嗎？」

陳昶宇指出，如果指揮中心覺得餐飲內用沒什麼風險，除了唱歌可能會有群聚，口沫高傳播風險之外，運動、拍照或演講等活動，傳染風險都比室內用餐要低得多，其實也不太需要強制佩戴口罩。

陳昶宇說，若指揮中心覺得禁止民眾餐飲內用，會影響民生經濟，不得不冒一點風險，持續開放，其他活動雖然風險較低，但不影響經濟，所以還是得戴口罩，「那其實也可以說清楚，我個人是可以接受」。