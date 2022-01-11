台中第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票，擊敗國民黨候選人顏寬恒的8萬0912票當選。而選前台中市長盧秀燕的現身站台，讓台北市議員羅智強大讚有情有義；但他也說，志得意滿的執政者，追擊盧秀燕的態勢已擺出來，必將動員所有力量把盧市長打得遍體鱗傷。

羅智強昨（10）日在臉書表示，這次補選，民進黨挾全國的資源打這場仗，可謂驚天動地，但面對國家力量的大軍壓境，盧秀燕沒有計算個人政治利益，沒有選擇明哲保身、置身事外，反而是堅定的站出來，全力支持顏寬恒，這一份膽識、情義，點滴在心頭。

雖此次補選輸了，不過羅智強認為，盧市長為不屈不撓的在野精神作出最好示範，因現在的風向和媒體環境，對在野黨極不友善，但盧市長卻承擔砲火，為了中二選區補選走到最前線。

補選結束後，就是今年底的地方大選，羅智強指出，可想而知，志得意滿的執政者，已嘗到國家機器的無比威力，追擊盧秀燕的態勢已擺出來，必將動員所有力量把盧市長打得遍體鱗傷；而盧秀燕不計利害站出來，我們一定要力挺盧秀燕，有情有義的盧市長，需要大家一起擔當強有力的後盾。羅智強並稱，台中將是在野制衡的「馬其諾防線」。