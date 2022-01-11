澳洲政府與網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的簽證之爭幾乎升級為塞爾維亞與澳洲的國際事件，英國爵士莫瑞（Andy Murray）認為整件事不需要搞成這樣。莫瑞對英媒說：「我希望Novak沒事，我很了解他，我一直都與他保持良好交情。這件事真的對網球一點好處都沒有，我也不認為這件事對任何簽涉到其中的人有何好處。」

莫瑞對此事有很深刻的體會，他去年1月準備從英國飛往墨爾本參加澳網，啟程之前被檢驗出感染COVID-19，由於澳洲當時沒有合適的隔離方法，莫瑞因此放棄參賽。

英國政壇人物法拉吉（Nigel Farage）此次公開聲援喬柯維奇，他甚至飛到塞爾維亞去造訪喬柯維奇的家屬，並把影片放上推特。法拉吉先前是英國脫歐派的領袖，極力主張加強邊境管制。莫瑞嘲笑法拉吉：「你要不要告訴他們（喬柯維奇的家人）說你畢生都在努力驅逐東歐移民？」可能是因為法拉吉的支持者對疫苗抱有疑慮，更不喜歡強制施打疫苗的政策。

如果喬柯維奇一開始願意打疫苗，也就不會有這麼多事了。老球王貝克（Boris Becker）呼籲喬柯維奇快點去打，免得以後參賽又遇到麻煩，他認為疫苗的麻煩可能會影響喬柯維奇網球生涯的最終成就。英媒BBC報導，喬柯維奇贏得上訴之後，澳洲政府依然有權力任意找個理由撤銷他的簽證，他現在並不保證一定能打澳網。