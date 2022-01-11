受到COVID-19疫情再度擴大的影響，日本政府將儘速安排民眾接種疫苗追加劑，打算重啟自衛隊營運的大規模接種中心。此外，防疫專家建議政府應儘速安排高齡者施打疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，日本政府考慮安排高齡者及一般民眾加速接種疫苗追加劑、強化保健所（衛生所）支援民眾自家療養的體制，新的防疫對策大致已擬定，首相岸田文雄今天會公布。

日本新聞網（NNN）報導，新型冠狀病毒疫情復燃，岸田文雄昨天在首相公邸（寓所）與厚生勞動大臣後藤茂之、經濟再生大臣暨防疫擔當大臣山際大志郎、政府分科會會長尾身茂、外務省、厚生勞動省官員會談，已彙整新的防疫對策。

為了加速讓高齡者、醫護人員接種第3劑疫苗，岸田內閣大致決定將重啟去年11月結束的自衛隊營運的大規模接種中心。

有關原則上禁止外國人新申請入境的邊境管制措施，岸田內閣認為Omicron變異株的傳染力還不清楚，現行的邊境管制措施有必要實施到2月。

尾身茂昨天在與岸田會談後對媒體表示，政府安排高齡者追加接種疫苗是當務之急。有必要儘速做好提供COVID-19口服藥的準備工作，同時要加強防疫的檢查體制。