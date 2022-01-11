高雄市2名青少年因在網路互嗆，雙方相約11日凌晨外出談判，陳嫌帶一批人馬到場後，和黃男一言不和，黃遭毆打後被帶走，警方獲報左營區重平路上有糾紛，立即前往查訪路人，經調閱監視器，將涉案車輛及陳嫌等5人逮捕到案，警方另聯繫黃姓被害人及其他嫌疑人到案說明以釐清案情。

高雄市左營分局博愛所於11日凌晨1時37分，接獲民眾報案，指出左營區重平路17號附近有人發生糾紛及毆打事件，警方調查，17歲的陳姓主嫌表示，因和16歲黃姓被害人在網路互嗆，2人因此相約外出談判。

陳嫌帶數名友人到場，與黃男一言不合發生扭打，陳嫌用拳頭毆打黃男臉部並持棍子毆打黃男，之後將黃男帶走談判，途中經黃男聯絡朋友到場後下車離去。

警方到場後立即查訪路人及調閱監視器，發現涉嫌車輛，並通報線上警網，展開攔截圍捕，於凌晨3時30分2小時內在三民區大順二路逮到涉案車輛及車上5名嫌犯，包括陳姓主嫌、15歲許嫌、17歲陳嫌、17歲塗嫌及21歲鐘嫌及棍子4支。

全案警方已聯繫黃姓被害人及其他嫌疑人到案說明以釐清案情。