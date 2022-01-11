恐怖Omicron入侵台灣，不少民眾搶著要打mRNA疫苗，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰分享國外研究指出，第三劑選BNT施打抗體可上升約25倍、選半劑量莫德納則大概可以提升37倍，呼籲符合資格的民眾快點去打。

蘇一峰昨在臉書上發文表示，面對來勢洶洶的Omicron病毒，許多國家也針對此病毒進行疫苗研究，其中有研究發現，打過第三劑疫苗以後，感染Omicron的機率可以下降70％；感染Omicron後重症的機率也能減少80％左右。

蘇一峰也說，雖然Omicron病毒會讓疫苗抗體的效力下降20至30倍左右，但其實只要多打一針就可以彌補了。另也有研究發現第三劑打BNT可以上升25倍抗體；打半劑量莫德納則可以上升37倍抗體。

只要年滿18歲、打完兩劑滿3個月的民眾，即可自行預約打第三劑疫苗，不過，先前疫情沒這麼緊張的時候，很多人都不想去打，直到現在本土爆確診才拚命搶打，另也有許多網友緊張留言詢問說「我前兩劑打了XX牌，第三劑疫苗該怎麼選擇才對？」

對此，指揮中心建議第三劑選擇的原則為，前兩劑打AZ的人，第三劑不要選AZ，建議選擇mRNA疫苗（BNT與莫德納）或是高端；前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，第三劑的選擇較廣，可以打BNT、莫德納、AZ或高端。