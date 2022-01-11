國泰金(2882)12月主要子公司穩定獲利，單月稅後淨利52.5億元，推升2021年全年稅後淨利達1405.7億元，年成長85％，再創歷史新高，每股盈餘9.97元，獲利接近一個資本額。

子公司國壽12月稅後淨利44.1億元，全年稅後淨利達1128.7億元，年增114％，創歷年新高。2021年投資績效亮麗，保險本業死費差穩定貢獻獲利，商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，全年初年度保費(FYP)達2023.9億元，年成長26％。匯率方面，傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，帶動避險成本進一步下降，全年避險成本較2020年下降逾60bps。

國泰世華銀行12月稅後淨利10億元，2021年稅後淨利238.1億元，年成長7％，全年獲利創歷史新高。2021年，存放款成長動能強健，全年淨利息收入年成長9％；手續費收入亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，全年淨手續費收入年成長12％；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至12月底為543萬張，年成長6％。2021年12月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1778％，資產品質維持穩健。

國泰產險12月稅後淨損1.5億元，因大型商業賠案入帳、疫情趨緩後車險損失頻率上升所致；2021年稅後淨利21.8億元，年成長0.2％；在各項業務穩定推展，在核心保險業務上，12月個體簽單保費28.7億元，全年個體簽單保費達257.4億元，年成長12％，位居市場第二。其中，佔比最大的車險，推動汽機車的套裝組合商品，全年簽單保費年成長9％；商業險部分，透過深耕法人業務與客製化商業險服務，新種險與海上保險簽單保費年成長皆達15％。

國泰證券12月稅後淨利1.4億元，2021年稅後淨利達22億元，年成長50％，也寫下歷年新高。2021年由於國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，台股經紀業務市佔率快速成長，2021年達3.5％，年成長46％；台股定期定額業務持續優化數位平台的服務，推升台股定期定額2021年每月扣款金額逐月成長，並持續創新高表現，累計全年扣款金額近150億元，年增率呈倍數增長，於國內券商台股定期定額市場占有率近4成。

國泰投信12月稅後淨利0.7億元，全年稅後淨利達14億元，年成長64％，創下歷史新高。2021年推出各項產品廣受市場投資人認同與好評，共同基金規模超越5000億元，總管理資產(含共同基金、全權委託、私募股權基金等)達1.28兆元，續創歷史新高並穩居市場第一。