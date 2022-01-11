敦泰(3545)跨足醫療傳捷報，旗下子公司敦捷光電偕同臺大醫院、臺大新竹分院，成功開發可偵測心律不整的「愛心鏡 RhythmCam」APP軟體，是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP。

敦泰旗下子公司敦捷光電偕同臺大醫院、臺大新竹分院開發了一套可偵測心律不整的「愛心鏡RhythmCam」APP軟體，目前已於台大醫院完成臨床實驗，是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP，可提供一般民眾自行篩檢心律不整，並可將量測數據輸出成專業分析報告供醫師進行診斷參考。目前將進一步與台大醫院及台灣各級醫療院所合作，擴大實施心房顫動的全國普篩。

敦捷光電所開發的「愛心鏡 RhythmCam」APP直接利用手機上的鏡頭，結合敦捷經過多年所開發的演算法，可以達到與心電圖相當的篩檢和診斷的準確率。除了APP量測以外，敦捷光電也已經完成與臺大醫院合作開發的追蹤雲端平台，每個人可依自己的時間隨時的量測心律，檢視自己是否有心律不整，雲端平台可判斷並聯繫患者至台大體系各分院，接受醫生進一步的診斷與治療。

「愛心鏡 RhythmCam」是IC晶片科技廠商與台灣醫療資源做一個完整的整合，臺大醫療體系將首度利用由台灣衛福部認證「愛心鏡 RhythmCam」APP量測分析心律不整，透過台灣智慧手機的高普及率來進行心房顫動的全國普篩，敦捷光電除此APP之外未來會發展更多生理訊號感測模組與量測裝置。