國內外原物料價格連漲10個月，因連續漲幅過高，連鎖餐飲集團揚秦(2755)基於整體營運考量，宣布18日起調漲旗下「麥味登」及「炸雞大獅」部分餐點品項價格，合計165個餐點品項中，約3成、共49項餐點品項平均調漲7.97％，其他7成品項價格則不變。

揚秦指出，包括牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或外帶紙類包裝材料等國內外原物料價格，自去年3月起即開始上漲，供應商進貨成本已連漲10個月。過往短暫性波動皆由總部吸收，但因連續漲幅過高，為整體經營考量而決定調整部分餐點品項價格。

揚秦旗下「麥味登」目前全台共有867家、菜單品項共119項，18日起將調漲29項價格5～10元，包括夾堡類的培根、鮮蔬、鮮蛋沙拉系列及中式點心的酥炸餃、蘿蔔糕、蔥抓餅系列調漲5元，早午餐類部分商品調漲5～10元，蛋包飯及義大利麵系列調漲10元。

而海內外店數共63家的「炸雞大獅」，台灣33家門市的菜單品項共46項，18日起將調漲20項價格4～10元，包括雞排調漲6元、各口味手搖式炸雞調漲5～6元，半雞餐與全雞餐各調漲10元。

整體而言，「麥味登」此次調漲近25％餐點品項價格約3.57～16.67％，平均漲幅9.37％，大部分早餐類熱門品項皆維持原價。「炸雞大獅」則調漲約44％餐點品項價格2.74～15.38％，平均漲幅為5.94％。合計2品牌共約3成、49項餐點品項平均調漲7.97％。