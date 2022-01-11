航空雙雄公布12月營收，在貨運進入旺季加持下，華航(2610)單月營收創下歷史新高，達169.18億元，年增63.41％，長榮航(2618)創下兩年來新高，達到123.75億元，年增71.3％。由於貨運需求旺盛，兩家航空公司貨運營收也都寫下新高，華航貨運收入為154.27億元，占比91.19％，長榮航貨運收入109.90億元，占比88.81％。

華航12月逢貨運傳統旺季，出口艙位需求穩健強勁，艙位保持高裝載率，運價維持高檔，整體貨運收入大幅增加。華航董事長謝世謙表示，在全體華航員工的團隊合作下，2021年營運表現非常不錯，貨運團隊和辛勞執勤的前艙機師，以及修護、地勤等單位都給予公司強力支援，展望2022年，將繼續以貨運為營運重心全力衝刺，也密切關注客運市場動態，審慎佈局。

華航貨運自2021年8月起，已連續五個月突破單月百億元收入，主因為積極整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先布局於營收較高利基航線，有效掌握旺季商機。新型病毒擴散導致全球疫情升溫，防疫檢測物資需求回溫，但海運壅塞情況持續，供應鏈問題依然嚴峻，展望2022年第一季航空貨運需求持續穩定，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨運市場仍然殷切，往歐美艙位需求強勁。

雖1、2月受新、舊農曆年假期影響大陸、香港地區出口貨量，但華航已預做準備，加強東南亞運能佈署、增加台灣本地攬貨力道，並配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等貨源；同時配合短期高價包機，彈性調整運能及提高貨機使用率，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。預期第一季將持續呈現供不應求態勢，運價可維持相對高檔水準，貨運營收依然樂觀期待。

長榮航也在貨運的挹注下，連續三個月營收站上百億元以上，累計2021年營收1038.72億元，年增16.65％。長榮航貨機新機於第四季交付三架貨機，總貨機架數增加至八架。由於空運貨運運價高漲，預期新增運能投入將帶動第四季獲利顯著提升，並延續到今年第一季。