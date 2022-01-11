寒冬商機挹注，超商雙雄統一超商(2912)及全家便利商店(5903)110年12月合併營收同步回升，其中統一超110年12月合併營收為234.6億元，月增4.07%，全家便利商店110年12月合併營收達72.58億元，月增3.43%，隨著農曆年前採購年貨商機湧現，為統一超及全家便利商店1月營收增添動能。

年終聚會需求及「冒煙」商機帶動，統一超及全家便利商店去年12月合併營收表現不俗，其中統一超110年12月合併營收為234.6億元，月增4.07%，年增3.13%，創下歷年同月新高，累計110年合併營收為2627.26億元，年增1.65%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN積極掌握節慶與溫度商機，因應氣溫變化掌握「冒煙」商機，推出第二波「名鍋盛典」，持續與排隊名店合作冬季鍋物，更結合知名傳統小吃、米其林必比登推薦、日式拉麵專門店等開發一系列聯名鮮食驅動買氣。「御料小館」豐富的配菜、點心類商品，為年末派對輕鬆加菜，帶動熟菜類成長1成；掌握輕食風潮，正餐型沙拉與多元口味的捲餅熱銷，帶動沙拉類別成長超過4成；7-ELEVEN亦推出限時優惠、大袋裝零食與節令包裝商品等，帶動零食、啤酒類別成長超過1成；受惠CITY系列飲品配合12月新推出的當筆消費加價購及門市檔期活動、行動隨時取等，持續擴大咖啡市場，推升成長近1成；各大電商衝刺雙12檔期與年末送禮需求，帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，帶動相關業績成長超過2成。

再者，7-ELEVEN藉由OPEN POINT會員生態圈串聯i預購、i划算等數位消費體驗，帶動聯名鮮食、CITY飲品、節令預購銷售成長；轉投資事業統一精工、悠旅生活、統一速達、博客來及菲律賓7-ELEVEN等表現亮眼，有效挹注整體營收。

統一超表示，7-ELEVEN深耕OPEN POINT會員生態圈，2021年會員數突破1400萬名，年發點數量近10億點再創新高、年成長90%；藉由會員獨享、點數活用、支付優惠等三大策略有效提升會員黏著度，「行動隨時取」服務則帶動會員到店頻率，成功將OPEN POINT APP與門市銷售有效連結，更帶動會員活躍度成長25%。

此外，7-ELEVEN去年12月於桃園高鐵生活圈內打造全新未來商店X-STORE 5，整合智能、聯名、會員架構全新數位生活經濟圈，率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，將個人智慧型手機變身「智能行動購物籃」，打造沉浸式數位消費體驗，加上「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名主題設計，複合九大業態的多元商品結構，讓7-ELEVEN成為離家最近的智能生活體驗店。

截至110年12月底，7-ELEVEN門市店數共6379家。

受惠於差異化的鮮食品類產品銷售成長等挹注，全家去年12月合併營收達72.6億元，月增3.43%，年減0.05%，累計110年合併營收為836.59億元，年減2%。

就各業務來看，全家12月差異化鮮食品類產品銷售顯著成長，APP會員電商「全+1商城」開站後，助攻數位渠道業績向上推升，由於正式入冬，現煮熱飲需求上揚，Let’s cafe首度攜手台灣精品巧克力品牌「畬室」推出熱柚香巧克力飲，私品茶則端出以芋泥牛奶為基底添加三色地瓜圓的話題熱飲，促動整體成長近1成；全家明星商品霜淇淋同樣受惠「畬室」聯名話題強勁，成長1成5。

隨著農曆年節將至，統一超表示，7-ELEVEN搶攻農曆春節商機，主打「名店年菜」、「肖像禮盒」、「開運零食」三大春節結構，並推出「開運金喜福袋」；打造OPEN POINT熟客生態圈，推出各式活動與會員專屬回饋等，持續優化「i預購」、「i划算」商品結構，拓展foodomo等三大外送平台業務，整合線上線下服務即時滿足消費需求。

全家表示，農曆年將至，為把握農曆年前商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。