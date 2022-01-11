封測龍頭日月光投控(3711)受惠封測及電子代工（EMS）業務同步暢旺，2021年12月合併營收持穩高檔、改寫次高，帶動第四季及全年合併營收再創歷史新高。展望2022年首季，雖然電子代工業務步入淡季，但外資看好可望淡季不淡、營運將優於季節性水準。

日月光投控2021年12月自結合併營收596.64億元，雖月減1.42％、仍年增達18.62％，改寫歷史次高。其中，封測業務營收310.11億元，月增1.76％、年增達22.13％。電子代工業務營收288.57億元，月減4.34％、仍年增達11.39％。

合計日月光投控去年第四季自結合併營收1729.36億元，季增達14.78％、年增達16.16％，連2季改寫新高。其中，封測業務919.58億元，季增2.07％、年增達26.4％。電子代工業務815.41億元，季增達33.42％、年增3.03％。

累計日月光投控去年全年自結合併營收5699.97億元、年增達19.5％，再創歷史新高。其中，封測業務3348.05億元、年增達19.44％，電子代工業務2394.88億元、年增達17％，亦雙創新高。

日月光投控受惠封測業務高檔續揚，電子代工業務受惠旺季需求帶動，帶動去年第四季合併營收再創新高，包括封測及電子代工業務營收成長均優於法人預期，法人看好獲利續拚向上再創高，全年可望大賺逾1股本。

而日月光投控去年12月初宣布將出售中國大陸子公司優化當地封測布局及資源運用，可望挹注每股盈餘達4.06元，外資認為此交易估值合理、對封測業務整體影響有限，且有助改善資產負債結構，今年配息金額有望進一步增加，在本益比偏低下高殖利率可期。

展望2022年，雖然受工作天數較少及電子代工業務步入淡季影響，日月光投控首季營收估將出現季節性修正，但在訂單遞延效益挹注、封測業務稼動率維持高檔下，法人看好日月光投控首季營運將淡季不淡、表現將優於季節性水準，全年營運仍可望逐季走揚。