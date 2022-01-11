集保結算所10日舉行歲末記者會，董事長林修銘表示，受惠資本市場發展良好，2021年營運創新高、每股盈餘（EPS）達13.99元，在各方面都算繳出不錯成績單。展望未來，除了數位轉型外更將致力於傳承工作，並因應業務多元化發展擴大員額，以提供更好的品質。

林修銘指出，集保因應疫情加速數位化發展，目前「集保e手掌握」APP用戶數已近300萬，並持續推出相關e化服務。而疫情期間透過媒體管道加強宣導多多使用電子投票，使去年平均電子投票占股東會出席股數比率達62.7％，創下歷年新高。

同時，集保在疫情三級警戒時期因應主管機關要求，在短短2個月內開發推出視訊輔助股東會平台，提供國際上行之有年的混合型視訊股東會，共有17家公司採用。而在疫情最高峰時期，公司超過半數核心同仁是採居家上班，諸多成果均展現集保因應狀況的經營韌性。

林修銘指出，集保受惠資本市場發展良好，2021年合併營收達100.33億元、年增達4成，稅後淨利達60.96億元、年增達近6成，每股盈餘13.99元，創下新高紀錄。同時亦致力公益，對社會捐款達1.2億元、達成率達95％，在各方面都算繳出不錯的成績單。

展望2022年，林修銘表示未來有幾個大重點將持續加強。首先，集保員工涵蓋老、中、青三代，除了數位化轉型將更致力於傳承工作，達成良好的團隊合作，提升客戶服務滿意度。傳承和注重工作團隊和諧、敏捷思考和跨部門合作，將是跨世代的公司文化轉型重點。

同時，集保在邁入下一個里程碑之際，因應業務多元化發展，需要引進更多外部資源，才能提供更好的品質，因此會擴大員工編制，延攬更多大數據、AI相關的數位人才加入，讓集保未來更開放、團隊合作能更融洽。