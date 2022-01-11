《興櫃股》晉弘12日上市審議 08:012022/01/11 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂於1月12日召開有價證券上市審議委員會會議，審議晉弘(6796)申請股票上市案。 晉弘實收資本額3億元，主要業務為數位醫學影像診斷裝置及技術服務顧客解決方案，2020年稅前淨利0.6億元，每股盈餘2.41元；今年前三季稅前淨利0.47億元，每股盈餘1.42元。 《證交所》來頡今上市審議 《熱門族群》電信三雄最會賺 中華電去年EPS 4.61元 #晉弘 #稅前淨利 #每股盈餘 #興櫃股 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》295家興櫃公司股東會 明年起需提供電子投票 08:012022/01/05 財經 《證交所》鼎基通過上市審議會審議 08:352022/01/05 財經 富邦金大賺1446億元 連13年蟬聯金控每股獲利王 00:002022/01/11 財經 《金融股》一次打消台開呆帳 京城銀去年獲利仍創高 17:392022/01/04 財經 《造紙股》榮成上季營運回溫 去年稅前獲利登第3高 10:512022/01/06 財經 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 13:532021/12/29 財經 《興櫃股》弘凱7日起公開申購 19日掛牌上市 17:222022/01/05 財經 《櫃買市場》美達科技上櫃審議通過 雲豹能源申請上興櫃 08:012022/01/10 財經 櫃買7日將審議美達科技上櫃案 09:492022/01/07 財經 中華電信2021年每股盈餘4.61元 超越全年財測 19:502022/01/10 財經 富邦金控2021年稅後淨利1446.06億元 居金控之首 18:302022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 老屋都更難！他預言「大樓以後不值錢」網揪1關鍵狠打臉 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4大客戶搶爆產能 超狂武器快來了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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