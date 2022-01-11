台灣證券交易所訂於1月12日召開有價證券上市審議委員會會議，審議晉弘(6796)申請股票上市案。

晉弘實收資本額3億元，主要業務為數位醫學影像診斷裝置及技術服務顧客解決方案，2020年稅前淨利0.6億元，每股盈餘2.41元；今年前三季稅前淨利0.47億元，每股盈餘1.42元。

《證交所》來頡今上市審議
《熱門族群》電信三雄最會賺 中華電去年EPS 4.61元
#晉弘 #稅前淨利 #每股盈餘 #興櫃股 #上市審議