製鞋業2021年遇上逆風，疫情使得不少業者越南廠暫時停工，全年度營收表現受到波及，豐泰(9910)年增僅有2.02％、寶成(9904)及志強-KY(6768)則分別年減4.03％、8.72％，不過，鈺齊-KY(9802)年增37.01％，創歷史新高。

展望2022年，越南的疫情對供應鏈影響結束，2021年12月鞋類出口金額由11月年衰退14%轉為年成長，目前鞋類單月出口金額已經超越疫情前水準，法人認為，鞋類後續拉貨成長將擴增至雙位數。而歐美消費動能在就業市場恢復、儲蓄率下滑至正常水準，消費者重返實體店鋪消費下將延續，預期2022年首季在遞延訂單挹注下，營收將回穩雙位數成長，而2022年的第2季則將受惠新產能陸續加入，營收成長將較首季擴大至高雙位數。

豐泰2021年12月合併營收74.43億元、年增18.95％，創單月歷史新高，全年度合併營收逾703.49億元、年增2.02％，低於2019年度的739.39億元，為歷史次高表現。豐泰2022年集團製鞋年產能仍以7～10％穩定成長，將為營運添新動能。

寶成2021年12月合併營收為221.7億元、年減5.7％，全年度合併營收為2398.86億元、年減4.03％。寶成持股51.11％的裕元工業，自結2021年12月營收7.92億美元，折合約新台幣220.9億元、年減2.1％，但裕元2021年度營收為85.33億美元、年增1％。

志強-KY自結2021年12月合併營收達12.92億元、年增7.03％，全年度合併營收123.36億元、年減8.72％。

鈺齊2021年12月營收16.46億元，年增11.93，再創歷史高，全年營收達新台幣155.44億元，年增加37.01%，也創出創新高。