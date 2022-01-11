2021年自行車產業熱絡，各業者全年度營收皆聯袂創歷史高，巨大(9921)更是首度衝破800億元、年增17％；美利達(9914)逼近300億，達293.44億元，年增8.31％；鏈條大廠桂盟(5306)77.6億元、年增26.52％，表現十分令人驚艷！

展望2022年，巨大滿手訂單，營運可望持續飆高，惟零組件供應仍存有不確定性，恐將干擾成長的幅度。美利達傳統自行車及電動自行車出貨可望成長，轉投資的SBC也將繳出佳績，業績將維持成長。

桂盟受惠越南自行車鏈條產能逐漸投產挹注下，預期自行車鏈條將持續成長5％，加上機車零件與汽車正時系統穩定成長，可望帶動桂盟營運持續成長。

巨大雖面臨全球缺料、缺櫃的干擾，受惠歐、美與大陸銷售皆有雙位數的成長，2021年12月營收達64.13億元，月減8.5%，年增11.51%，第4季營收199.2億元，與第3季差不多，年增13.72%，全年營收突破800億元大關，為818.56億元，創歷史新高，年增16.92%。

美利達集團受全球塞港等影響，自行車與電動自行車(E-bike)延遲出口，2021全年度營收達293.44億元，逼近300億元大關，年增8.31％，創下歷史新高。

全球鏈條大廠桂盟2021年12月合併營收達6.57億元，寫下歷史同期次高；第4季合併營收達20.48億元、全年度合併營收77.6億元，雙雙刷新歷史新高紀錄，營收已連續3年創高。