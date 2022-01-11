春節將至，不少人開始準備紅包錢，一名人夫表示，去年過年老婆懷孕，他包了6萬6000元的紅包，讓她拿去買補品，不過今年孩子出生了，他好奇這次該怎麼包比較好，引起網友討論，不少女網友認為，另一半給紅包很奇怪，感覺是他的下屬或晚輩，但也有人妻說「我每年都會收到老公給的紅包，說是謝謝我這一年來對他還有家庭的付出與照顧，開心」。

一名人夫在PTT婚姻板以「過年會包紅包給另一半嗎？」為題發文，表示去年過年老婆懷孕，他特意包了6萬6000元的紅包給她，讓老婆能拿這筆錢去買補品，不過今年孩子出生了，他好奇這次應該怎麼包比較妥當，引起不少網友討論。

不少網友表示過年也有包紅包給另一半的習慣，「會包，祝福的概念」、「我包幾千意思意思」、「我每年都會收到老公給的紅包，說是謝謝我這一年來對他還有家庭的付出與照顧，開心」、「我是讓老婆用抽的，一包0元、一包一萬」。

不過也有女網友認為，夫妻之間包紅包很奇怪，「夫妻間包紅包感覺好奇怪喔」、「平輩間包紅包很怪」、「體貼有很多形式，用紅包感覺就怪怪的」、「我是全職媽媽，覺得拿紅包感覺像是老公的下屬或晚輩」、「夫妻間給紅包讓人覺得矮一截，很不愉快」。