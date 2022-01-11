桃園機場疫情已攻入社區，本土疫情目前累計已知共32人確診。中央流行疫情指揮中心也宣布，全國二級警戒延長至1月24日，引發人心惶惶，就怕疫情再爆發。對此，前立委孫大千批評，指揮中心在過去兩年都在唱歌喝紅酒嗎？並指出4疑點，認為指揮中心並沒有在第一波本土疫情結束後學到教訓和經驗，而民進黨口中的超前部署，永遠都只是天方夜譚。

孫大千今（11）日在臉書首先提到，既然嚴守邊境是台灣防疫工作最重要的戰略，那麼機場、防疫計程車和防疫旅館當然就是關鍵防線。指揮中心為什麼沒有針對機場和防疫旅館的日常運作，及早提出防疫指引和進行定期的稽查？為什麼直到今天才突然發現桃園機場的防疫有205項缺失呢？

其次，孫大千指出，既然入境旅客要進行第一次的採檢，為什麼採檢結果要拖到兩天後才能知道呢？台灣的PCR採檢能力有這麼兩光嗎？如果無法確定入境旅客沒有染疫，為什麼不在機場進行嚴格的分流措施呢？為什麼要讓入境旅客和機場工作人員使用同樣的空間？

至於歐美地區疫情嚴重，孫大千說，已經不是一天兩天的事，既然現在可以要求長程航班入境旅客要先在機場進行快速PCR採檢，確定陰性後才能夠循一般途徑入境，那麼為什麼不早一點推動這項政策？這樣不就可以大幅的降低機場、防疫計程車和防疫旅館的染疫風險嗎？

最後，孫大千表示，搞了半天，原來防疫計程車是可以讓入境旅客和一般民眾混搭的，這和諾富特飯店的混居事件有什麼不一樣？如果防疫旅館都不可以混居了，為什麼防疫計程車可以混搭？

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