遊戲股在無新遊戲推出下，去年12月營收普遍平淡，鈊象(3293)單月營收年增近10％、真好玩(8491)年增5％，智冠(5478)、橘子(6180)都是下滑情況，目前備戰寒假旺季，營收有望回升。

鈊象去年12月營收8.91億元，年增約10％，為2021年次低月。網路遊戲、商用遊戲營收占比分別為93％、7％；單月營業淨利4.49億元，稅前淨利4.34億元，每股稅前盈餘為6.17元；累計2021年營收112.8億元，年增34％，每股稅前盈餘為80.79元。

智冠去年12月合併營收4.97億元，年減16％，隨著年底活動檔期開跑，12月遊戲通路行銷及網路廣告投放業務均有所提升，2021年全年營收66.09億元，年減9％。

子公司網龍(3083)將於1月22日帶領全新手遊作品《天子傳奇S》參展「2022台北國際電玩展」，並於1月同步開啟事前登錄；此外，網龍亦宣布最新IP授權合作計畫，攜手真好玩合作，IP授權其開發《吞食天地3》全新手遊。

遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》本周推出年度大型改版，吸引玩家回歸；智凡迪《MCL電子競技》賽事策劃團隊今年再度與台北市電腦公會合作《TGS電競星光大道》電玩展賽事直播。一帆數位發展MarTech技術應用，上月再度榮獲Google台灣香港地區「2021年菁英合作夥伴大獎－應用程式業務拓展」，也將持續擴展東南亞及不同產業的合作夥伴，並協助企業品牌推進國際。

金融科技子公司藍新集團線上代收付業務逐年穩健成長，今年將加速線下通路布局，「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備即將推出，有望吸引更多合作商店加入，擴大實體通路據點，並同步開拓「ezPay簡單付」電子錢包應用場域。

真好玩去年12月營收達0.98億元，年增5％，2021年營收14.52億元，年增51.17％。真好玩表示，今年將主推《吞食天地3》IP授權的最新自研手遊新作，將採取多地區、多語言版本的營運策略，預計今年第一季在台港澳新馬等地區，同步推出繁體中文及簡體中文版。目前遊戲已進入最後優化作業，並已啟動大陸地區版號申請。另外也準備日語及韓語版本，預計下半年進入日本及韓國遊戲市場，真好玩除代理遊戲穩定獲利外，更將透過自研產品全球發行來提升企業毛利率。

橘子去年12月營收6.6億元，年減17％，主要遊戲產品無大型改版、且正為寒假旺季籌備活動所致。2021營收為113.9億元，年增8％，受惠於《新楓之谷》去年營運表現亮眼，再加上新作挹注，為歷年營收歷史次高。支付事業部份，受益於遊戲事業成長，帶動GASH年度交易金額較年成長37％、總交易筆數成長17％；橘子支付深耕超商合作及生活服務，去年交易金額年成長154％、交易筆數成長67％、不重複交易人數成長106％。