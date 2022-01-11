貨櫃三雄公布去年12月營收，不約而同繳出淡季不淡成績。長榮(2603)12月營收522.25億元，年增率達112.47％，僅次於去年10月，創歷史次高；陽明(2609)12月營收為351.07億元，年增108.13％，再創史上新高；萬海(2615)12月營收232.52億元，年增107.17％，為史上第四高。

至於全年營收表現，都呈現翻倍成長，2021年長榮營收為4893.97億元，年增136.1％；陽明全年營收3344.75億元，年增120.22％；萬海營收2280.14億元，年增178.47％。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2021年預估供給成長為4.5％，2021年預估需求成長為6.7％；2022年預估供給成長為4.1％，2022年預估需求成長為5.9％。

1月7日最新運價續升，美西線再創新高，北美航線因美西塞港天數及候港船隻持續攀升，部分船貨改走美東線，歐洲線亦連續6周走升，一改過往12月淡季跌勢。國際航商近日亦公告將於2月調升北美線基本運價，部分航商已傳出提前調漲，在運能吃緊下，即使基本運費未調升，也將推升買艙費。

此外，第四季為航運傳統淡季，不過由於全球塞港與碼頭壅堵問題仍未緩解，隨著Omicron病例的增加，運輸工人人力短缺再度加深供應鏈危機，加上農曆春節將至，恐引發趕出貨潮，全球通膨拖累經濟復甦的疑慮與新型變種病毒擴散仍是影響航商營運的不確定因素。而2022年上半年美國碼頭勞資合約談判恐造成市場出現趕運潮，更為供應鏈增添變數，預計市場供給吃緊狀況仍將持續。