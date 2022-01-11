台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)2021年12月營收7.12億元，創新高，帶動全年營收44.38億元，雙創新高。公司預計市況熱絡及高鋼價雙重效應，對營運展望審慎樂觀。

受惠售價提高及新增鋼品品項出售，沛波鋼鐵2021年12月自結營收為7.12億元，創歷史新高，年增140.46%，並挹注全年自結營收達44.38億元，較前一年度成長42.45%，亦是歷史最佳年度表現。

沛波總經理楊韻蒔表示，去年受惠台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案量多和公共工程持續釋出等因素，在市況需求熱絡、年前傳統旺季、彰濱擴產及鋼品買賣金額入帳等效應下，去年12月業績表現亮眼，且2021年全年營收突破40億元大關，創下歷史新高記錄。

沛波表示，全球疫情反覆發生，原先預估全球經濟復甦強勁，如今因變種病毒Omicron來襲蒙上陰影，好在國內疫情控制得當，經濟持續成長，在美國通過1.2兆美元基建預算，中國及印度等大國也持續要擴大國內基礎建設下，這對未來鋼材需求勢必有極大助益，在需求量、成本價漸呈拉升的走勢下，後續國際鋼價再跌應有限。展望農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，將帶動沛波營運穩健成長，因此沛波對未來業績展望維特正向看法。