台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)2021年營收翻倍，公司除對鋼鐵事業展望正向，亦看好旗下環保事業動能充足，未來獲利持續看俏。

久陽精密2021年12月自結合併營收3.51億元，年成長率約達30%；去年全年合併營收約為37.6億元，年成長率約106%。

久陽表示，螺絲本業受惠於主要國家陸續擴大基礎建設，國際鋼鐵市場熱絡，接單前景續旺，加上導入的工業4.0，結合AIoT技術、大數據分析，大幅提高生產力並降低成本，訂單與產量滿載，獲利持續看旺。

此外，子公司榮福公司「屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案」，於去年12月22日接廠後，除廢棄物處理費及售電貢獻營收外，自收垃圾收入，也挹注營收，下一階規畫廠內設備升級，提升整體效率。孫公司台鋼能源承接的久陽、春日、春雨3案場年底已併聯發電，將持續創造穩健的售電收益，並維持與民間案場接洽，太陽能發電收入後續可期。

董事長孫正強表示，循環經濟快速崛起，轉投資環保事業群獲利將持續穩定。