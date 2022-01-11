連鎖餐飲集團瓦城(2727)2021年全年營收雖探近4年低點，但受惠展店效益、五倍券振興及年底聚餐需求熱絡，12月及第四季營收顯著回升、分創同期新高及次高。展望2022年，集團持續加速展店、同步搶攻微型尾牙春酒及年節聚餐商機，積極衝刺首季營運動能。

瓦城公布2021年12月自結合併營收4.17億元，月增達15.75％、年增0.5％，改寫同期新高。合計第四季合併營收11.91億元，季增達41.04％、年減0.29％，改寫同期次高。累計全年合併營收42.29億元、年減8.28％，為近4年低點，但衰退幅度較前11月收斂。

瓦城表示，過去2年全球深受疫情影響，去年台灣餐飲業更深受疫情三級警戒打擊。所幸隨著疫情趨緩，集團恢復展店、效益陸續顯現，配合五倍券振興及年底聚餐需求熱絡，集團陸續推出季節新菜、尾牙春酒套餐及多檔行銷活動，成功助攻去年12月營收雙升。

展望2022年，瓦城維持樂觀態度、持續加速展店計畫，續去年底在高雄夢時代開出「大心」外，1月規畫接連開出「瓦城」、「時時香」、「大心」3品牌共4家新店，配合春節連假聚餐需求旺，新店可望為首季營收增添新動能。

迎接春節前夕聚餐高峰，瓦城旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」4品牌推出10人即可開桌的「尾牙春酒饗宴」優惠專案，盼以美味穩定的菜色品質、分店遍布全台、安心餐廳服務標準等3大優勢，搶攻企業團體舉行少人數的微型尾牙春酒商機。

同時，瓦城今年集結旗下泰式品牌「瓦城」、「非常泰」及中式品牌「1010湘」、「時時香」開放泰式及中式年菜預購，主打「預約取餐、新鮮現做」，以「不同人數組合」及「經典中式菜色或異國泰式風味的多樣性」，企圖搶占年輕、輕熟世代的年節聚餐市場。

同時，因近期Omicron變種病毒擴散、邊境管制仍嚴，加上今年春節連假長達9天，親友聚餐需求暢旺，連帶推升春節期間圍爐商機。瓦城對此全力搶攻常溫年菜外帶商機，看好今年訂購量將再更上層樓。