鄰居幽默的抱怨文讓人笑翻。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

一名網友在臉書社團分享，有個鄰居每天半夜12點就會玩遊戲玩到罵「趕羚羊」，只罵這一句且持續罵很久，讓人不勝其擾。結果10日發現該鄰居門口被貼了一張紙條，署名「老是被你做愛聲吵醒的鄰居」，超幽默的抱怨內容讓人笑翻。

原PO在臉書社團《●【爆廢公社】●》貼出照片，只見該抱怨紙條寫著：「體力好是很好；興趣獨特其實也不壞，但……每晚『X』人家老木X得這麼高調；這麼大聲又這麼多次，是想昭告天下你的體力很好？還是告訴大家你有特殊癖好？！」，甚至建議「如果要高調的話，可以上『華根初上』跟FBI尬一下，說不定你還可以取代他的地位成為『另類的台灣之光』！！！」。

最後更幽默提出良心建議，「太多次的話當心鐵杵磨成繡花針、擎天柱變成小GG」，最後署名「老是被你做愛聲吵醒的鄰居」。

超幽默的抱怨文，讓眾多網友笑翻，紛紛回應：「人才」、「好幽默」。也有網友有相同困擾：「我樓下 之前也住一個玩戲的 每天也是ㄧ直說靠杯啦 靠腰啦 就這兩句 說到凌晨而且很大聲 被他吵到受不了 就跟他說 你老背 早晚會被你這樣靠死 後來就剩一句 靠腰」、「我鄰居也是一個高中的玩遊戲一天到晚幹幹叫 門口垃圾堆到被貓咬的都是也沒人會出來到 三更半夜才在洗衣服 走樓梯跟大象一樣大聲 隔壁住沒水準的人真的很慘」。