中二立委補選，顏寬恒以80912票惜敗給當選人林靜儀的88752票，不過他仍不氣餒，選後一天就起個大早進行謝票，深夜更在臉書發文，除了再度感謝所有鄉親的支持外，也提醒總統蔡英文選舉是一時的，希望選後她能挹注更多資源給台中第二選區。

顏寬恒選後一天就起個大早，在立委江啟臣的陪同下率先前往霧峰進行謝票，一整天勤跑謝票行程，直到晚上才結束，顏寬恒也因此於昨深夜在臉書上發文說，這次的補選正式告一段落，除了感謝一路相挺選擇投給他的人外，也感謝沒有把票投給自己的鄉親，說「你們一定看到了寬恒的不足」。

顏寬恒表示，這次選舉是台灣再一次展現民主的可貴，每張票都是等值的，沒有高低分別，因此自己完全尊重選舉結果，但也提醒執政黨「選舉是一時的」，老百姓的生活還是要繼續，「既然蔡總統贏了這場選舉，寬恒衷心希望，她要挹注更多資源給我們台中第二選區」。

除此之外，顏寬恒也恭喜林靜儀，期待她能讓海線屯區蛻變成一顆更閃亮的星星，讓每位鄉親都可以更快樂、更幸福的過日子。

顏寬恒最後向支持者說，選後大家不要流淚，回歸正常生活去上班、上學，「你們隨時需要寬恒，寬恒都會在，因為我的心在這裡，不曾離開」。