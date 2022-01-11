小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電10日公告2021年12月合併營收1,553.82億元，創下單月營收歷史新高，第四季合併營收4,381.89億元達業績展望高標，年度合併營收1.587兆元亦續創新高紀錄。台積電2022年因調漲晶圓代工價格，且產能全線滿載投片，法人預估第一季營收將續創新高。

【1】台積營收登頂 飆最旺12月

台積電2021年12月合併營收月增4.8％達1,553.82億元，與2020年同期相較成長32.4％，創下單月營收歷史新高。2021年第四季合併營收年增21.2％，續創新高。2021年合併營收1.587兆元再創歷史新高，較2020年成長18.5％。台積電3奈米已在2021年下半年順利進入試產，預期2022年下半年開始進入量產，第四季開始快速拉高投片量，包括蘋果、英特爾、博通、超微等都是主要客戶。

【2】16檔上月營收登頂 台積電、華航衝鋒

上市櫃公司2021年12月營收創新高家數高達193家，刷新2014年12月以來新紀錄。而12月以來法人搶買超過1,700張的個股，包括華航（2610）、台積電（2330）等16檔，其中華航、台積電及仁寶（2324），更有逾萬張買超，顯見市場資金重新回到基本面選股的趨勢。

【3】15金控海賺 寫五大驚奇

15家上市櫃金控公司2021年狂賺5,806.29億元、創歷史新高，且年成長53.2％，與去年相比全數正成長，及每股稅後盈餘（EPS）都逾1元，加上富邦金及國泰金雙雄EPS雙破二位數並創新高，寫下五大驚奇。

【4】擁91房漏報千萬租金 遭補稅212萬

中區國稅局指出，中部一位名醫手上持有91戶房屋且坐落於一中商圈，堪稱超級包租公，這名醫生近4年合計漏報近千萬元租金，依租賃所得費用率與綜所稅率估算後，需補繳212萬元所得稅款，為目前囤房大戶查核專案最大咖。

【5】美鷹歐鴿 美元指數反彈走揚

本周三將公布去年12月美國消費者物價指數（CPI）預料攀升到7％，迫使聯準會（Fed）提早在3月啟動升息。加上歐洲央行針對物價續漲，卻將繼續維持鴿派立場，將使美歐利差擴大，帶動美元指數周一（10日）反彈。