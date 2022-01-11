吳宗憲的大女兒吳姍儒（Sandy）擁有亮麗外表、清新氣質，加上幽默又得體的主持功力，讓她受到大批粉絲的喜愛，人氣也不斷上升。而本月底即將與交往5年的室內設計師男友結婚的吳姍儒，在舉辦婚禮前夕卻突然收到網友的「死亡威脅」，嚇得她趕緊報警，避免自己及其他親友受到傷害，警方也循線逮捕到恐嚇犯。

根據《鏡週刊》的報導，知情人士透露吳姍儒的臉書粉絲團近日出現一名男子，多次在她的粉專上散發不實的謠言引起騷動，也會傳送私人訊息給吳姍儒，剛開始吳姍儒都沒有多做理會，沒想到對方卻越來越過份，除了在貼文留言之外，還會私訊恐嚇「我要殺了你」，讓吳姍儒相當擔心他將會對周遭親友及自己不利，因此不再吞忍決定低調報警。

警方最後也循線找到該名男子，現年40歲左右的他，聲稱自己在國外的寄宿家庭中認識吳姍儒，兩人當時還發展出曖昧情愫，但他沒想到吳姍儒回國發展後逐漸成名，對他也越來越冷淡，他才會失控留言，但警方對於他的說法持保留態度；而吳姍儒的經紀人得知後也立即駁斥男子的說法，表示吳姍儒過去在美國根本沒有住在任何寄宿家庭，也不認識此人，公司將會蒐集相關證據交給警方，保護吳姍儒的名譽與安全。而全案仍在調查中，後續將函送地檢署偵辦。