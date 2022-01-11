國道一號南下91K新竹交流道附近，今(11日)上午7時42分傳出火燒車事故，警消獲報後立即到場救援，順利將火勢撲滅，並無人員傷亡，但當地為竹科要道，物前仍在進行調查排除，車流一度回堵超過10公里，經疏導後，仍造成湖口到竹北段約5公里路段回堵。