國道一號南下91K新竹交流道附近，今(11日)上午7時42分傳出火燒車事故，警消獲報後立即到場救援，順利將火勢撲滅，並無人員傷亡，但當地為竹科要道，物前仍在進行調查排除，車流一度回堵超過10公里，經疏導後，仍造成湖口到竹北段約5公里路段回堵。

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