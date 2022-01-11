國道1新竹交流道火燒車 回堵5公里整路段紅爆 08:342022/01/11 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1新竹交流道火燒車，回堵5公里整路段紅爆。(翻攝自國道高速公路即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下91K新竹交流道附近，今(11日)上午7時42分傳出火燒車事故，警消獲報後立即到場救援，順利將火勢撲滅，並無人員傷亡，但當地為竹科要道，物前仍在進行調查排除，車流一度回堵超過10公里，經疏導後，仍造成湖口到竹北段約5公里路段回堵。 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 北市國小師患「皮蛇」靠1爛招請假照領薪74萬 下場慘曝 #回堵 #新竹交流道 #路段 #公里 #國道1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上班時段國1王田交流道7車連環追尾 一度狂塞6公里 11:122022/01/10 社會 合歡山驚見火燒車！台14甲鳶峰路段 廂型車狂燒6人逃生 14:362022/01/09 社會 太魯閣推走春免費遊園專車 3條路線暢行景點 14:502022/01/04 生活 鳴日號上路滿周年 雄獅旅遊加碼推七日環島之旅 17:112022/01/05 生活 賓士發表史上最強電動車VISION EQXX 續航力高達1000公里 12:042022/01/05 生活 台南智慧停車柱路段 1月20日起改半小時計費 04:102022/01/08 地方新聞 鳴日號滿周年 已環島近45圈 推限量7天6夜環島遊 11:392022/01/06 生活 海路漫行台61線 看見雲嘉南之美 16:342022/01/07 生活 台65線土城段火燒車 驚悚片曝光 路中「火球爆燃」嚇壞人 22:152022/01/03 社會 台南市智慧停車柱路段 本月20日起改採半小時計費 10:502022/01/07 生活 春節連假搭客運有4大優惠 86條國道路線享85折 20:572022/01/04 生活 免費遊園專車 暢遊太魯閣3路線 04:102022/01/05 地方新聞 科環路拓寬解台積電寶山擴廠後車潮回堵問題 15:112022/01/06 生活 社會熱門新聞 老是被你做愛聲吵醒！鄰居建議去「華根初上」抱怨文曝光笑翻 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 逼小一兒到公園淪流浪漢討食 狠媽震撼教育 兒爆哭認錯 - 社會 婆婆要求醫師「11點16分生出孫子」 他秒拒絕揭恐怖後果 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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