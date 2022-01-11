全台凍成冰箱！濕冷天氣讓許多人能不出門就不出門，躲在家裡做足保暖，有人出動電暖器調高室溫，有人就愛泡湯暖身。不過醫師提醒，比起低溫，其實更要注意的是急遽的溫度變化，忽冷忽熱最容易引爆血管，造成重大心血管急症發作。

臺安醫院心血管中心心臟內科主任林謂文醫師提醒，溫差會讓血管急遽收縮、血壓飆升，心跳也會變得更快，最易誘發心肌梗塞與腦中風。最需要注意的危險時刻包括泡湯、沐浴、起床後，堪稱意外發生的三大時間點。。

醫師強調，尤其是高風險的慢性病族群，例如：有糖尿病、高血壓、高血脂患者，或有抽菸習慣、肥胖者，曾有中風、心絞痛病史者等，一定要做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

天氣冷恐「爆血管」奪命！醫示警3種人好發心肌梗塞 有5症狀都該緊急檢查。(影音來源/健康療天室)

另外，最多人犯的禁忌就是忘記補充水分，加上久坐，使血液循環變慢，血質容易變得黏稠，大增血管阻塞機率。醫師呼籲隨時補充溫開水，可降低血壓升高及心臟病發作的機率。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

醫師提醒，泡湯、沐浴及起床這3大最易引發意外的時段，可以做好防範準備：

1.不宜長時間泡湯、沐浴：

泡湯或洗澡水溫不宜超過40℃，入浴或浸泡過久會讓四肢血管擴張，引發腦血管急症。尤其泡湯後不要太快起身，因為此時血管擴張，容易造成低血壓引發暈倒意外。

2.建議起床再多賴幾分鐘：

起床時是一天當中體溫最低的時刻，睡覺時長時間躺著沒活動，容易肌肉僵硬，馬上起床會讓血壓急速上升，較容易心肌梗塞。建議醒來後可以先床上動動手腳暖身，活動2到3分鐘再起身，並且立刻披上保暖衣物，穿上襪子，避免直接接觸冷地板。

3.注意室內外溫度差異：

出門前可以準備方便穿脫的輕便圍巾、帽子、外套。也建議出門前先用圍巾圍住脖子保暖20~30分鐘，因為脖子是動脈血管流通的地方，溫暖脖子也會讓身體循環變佳。