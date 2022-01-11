21歲網紅青青外型甜美又有不科學的G級傲人雪白上圍，兩年前因捲入仙人跳疑雲讓她一夕走紅，近年更是事業運大旺，自曝買車買房。昨(10日)她在IG分享自己大展才藝，穿著低胸裝練鼓的影片，可見她邊打鼓邊舞動上半身，雙峰曲線晃動明顯，引來網友虧：「餘波盪漾」。

青青兩年前因捲入仙人跳風波人氣暴漲，幸好後來法院還她清白，去年她受到邀請到美國工作，順便打了三劑疫苗，過程中她曾分享疫苗副作用心得，也大秀自己到美國、歐洲旅行的紀錄，後來她回到台灣，不久後宣布買到第一棟房子，當時她分享理財秘訣，「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」，但未透露買房地點和房內大小坪數，只開心宣告有了自己的小屋。

青青穿低胸裝打鼓。（圖／翻攝自c.0214 IG）

近日媒體報導，青青買房訂車後，又跟友人集資合開了咖啡廳，她更親力親為到咖啡廳工作，但因圍裙遮不住她的好身材，被網友在「爆廢公社公開版」曬出偷拍美照，笑說：「內湖的咖啡特別香！」上月7日她更在IG限時動態又訂了人生第二台車，是保時捷718 GTS敞篷跑車，讓網友都看了十分欽羨。

原本擁有F級上圍的青青日前曬出自己穿內衣的照片，抱怨上圍意外升級到G，讓她只好砸錢換新內衣，並秀出內衣尺寸為65G的標籤，證明自己說的是實話。而昨天她又分享自己穿低胸白T、真理褲打鼓的照片，寫下：「震撼人心的影片，多看幾遍」，引來網友回：「少在那邊想色誘 看了50多遍 還是心如止水」、「太震撼了」、「確實非常『震』」、「什麼影片嘛，害我看了一小時」。