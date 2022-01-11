明星夫妻張庭和林瑞陽近年來在大陸發展微商，做得風生水起，身家有人民幣300億元（新台幣1300億元），近日卻傳出公司因涉及傳銷遭查，26億台幣資金遭凍結，旗下品牌「TST庭秘密」遭網路平台移除，更外傳「TST庭秘密」海撈了300億人民幣(約新台幣1300億)，關鍵字登上微博熱搜第一。

據陸媒《觀視頻工作室》報稿，目前負責張庭此案的主管調查機關為石家莊監督局，為了徹查此案，還出動了400名官員，並動用行政單位的所有人力與物力資源，不僅如此，《新浪財經》也指出，「上海達爾威公司」的前4大股東，合計持股近87%，但這些股東背後的公司，都是林瑞陽和張庭在海外成立的公司。

報導內容怒批林瑞陽夫婦，「透過這種方式來設計公司的股權架構，一方面可以將公司的控制權牢牢掌握在自己手中，另一方面還能避免股權過於集中帶來的風險。除此之外還能為公司提供關於稅收政策、司法管轄方面的便利。」而夫妻倆靠著這種方法傳銷「TST庭秘密」化妝品讓身家暴漲。

見此，不少大陸網友紛紛怒批張庭和林瑞陽，「我清明燒紙錢，都沒法燒這麼多！」、「到底是騙了多少人的血汗錢？不要臉，過著這麼奢靡的生活，還說自己是365天都在工作的可憐人。」、「所有一夜暴富的方法，都寫在了刑法裡」、「如果實錘的話，我關心的是蹲幾年」、「這些人不坐牢能平民怨嗎？還有王法嗎？」