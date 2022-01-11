不少人大學畢業後不願低就，便窩在家裡給父母養，被人稱作啃老族。對此，一名網友好奇「在台灣啃老的人是不是特多？」引發熱議，不少人認為會啃老的原因不是父母寵壞了，就是薪水太低、房價又太高，導致一堆人超過30、40歲還在家裡蹲，最後變成土皇帝。

一名網友日前在PTT上發文表示，身邊有不少人因為害怕人群而躲在家裡面，然後告訴爸媽自己有在找工作但都不順利；也有人假借國家考試的名義，當了萬年考生，但每次都是志在參加、不在上榜；還有人是因為工作太累，決定不要結婚生小孩，而爸媽也還養得起；而那些有身心障礙或精神官能症的人就更不用說了。針對台灣這樣的狀況，讓原PO忍不住好奇問說「在台灣啃老的人是不是真的很多？」

貼文引起網友熱烈討論，不少人深有同感，身邊眞的一堆「啃老族」，常常都是窩在家中不出去。「我姐就萬年考生，都30了沒工作經驗」、「我弟就是啊，在家根本土皇帝」、「親戚生三個男生都啃老到40歲了，感覺就不定時炸彈超可怕,，前陣子一直想賣家產養他們那三個啃老族被擋下來，最近跟我家借錢也借很多了」。

根據網友的回應統計出啃老族的出現主要有兩大原因「父母寵壞了」以及「薪水太低、房價太高」，前者是爸媽太寵，讓他們活得太安逸了；後者其實蠻慘的，很多人30歲都還住家裡眞的不奇怪，因為薪水很低，根本買不起房子，如果搬出去租屋則會存不到錢，所以只好這樣子一直寄生在家裡面。

不過，也有人替啃老族緩頰說，有些人當初滿懷希望去考公務員，多年來始終沒有上榜，但幾年下來的空窗期，讓他們出去找工作都很不順利，最後只好抱起書本繼續苦讀，盼能早日考上；而有些人則是表面上看起來正常，但也許受到某些疾病或問題所苦，而沒有辦法外出工作，所以還是不要一竿子打翻一船人。