桃園國際機場爆發新冠肺炎群聚感染，疫情再次升溫讓民眾人心惶惶，對此，藝人吳鳳表示隨著之前疫情稍微趨緩，原以為能很快跟妹妹見面，如今可說是再度夢碎，更透露家鄉土耳其每天確診病例超過6萬例。

吳鳳表示前陣子全世界疫情趨緩，原以為能和許久未見面的妹妹相聚，未料疫情再度升溫，讓他這個心願就此破滅，接著透露疫情再次於全球爆發後，美國一天病例超過80萬人，故鄉土耳其也超過6萬人，有些人本來感染過也打過疫苗，未料又再次被傳染，讓他無奈表示：「國外不像台灣一樣那麼謹慎，大家以為沒事就又開始出問題，台灣這兩年很用心在防疫，但是敵人是隱形的，我們太難完全阻隔它」。

由於台灣疫情升溫，防疫措施也全面升級，像是運動、錄影全部都要再次戴上口罩，對於有人覺得Omicron傳染力更快，但死亡率比較低，他強調自己不是專家，沒辦法判斷這件事，但真心希望Omicron是新冠肺炎最後一個變種病毒，也相信台灣防疫能力能度過這次難關。

對此，網友紛紛留言：「願疫情趕快止息，病毒被消滅，大家的生活能恢復往昔，國內外的親友能再重聚」、「原本期待今年有希望回台灣看家人，然後這病毒毀了我的小願望」、「台灣防疫做的很棒，全靠台灣大部分人守本分，還有第一線醫護人員辛苦守護」。

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