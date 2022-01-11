特斯拉10日（周一）簽下首個美國鎳供應合約，選擇Talon Metals位於明尼蘇達州的Tamarack採礦計畫，該車廠盼以更環保的方式取得這項電動車電池關鍵金屬原料。

隨著電動車日趨成為主流，預料未來十年鎳需求將躍升。鎳會提振電池裡的陰極能源儲存，進而延長電動車行駛里程。

藉由取得Talon明尼蘇達州的鎳礦，穆斯克得以確保特斯拉德州與內華達州電池工廠在美國的鎳供應來源。Talon明尼蘇達州的礦計畫是與力拓（Rio Tinto）合資，預計2026年投產。