藝人利菁過去曾是電視購物節目的「購物天后」，而利菁近年把演藝重心轉往大陸，發展直播帶貨事業，不過就有媒體傳出，利菁和小14歲的老公許育仁（許仙）因工作爆發婚姻危機，19年婚姻狀態引發外界關注，對此，利菁昨（10日）則發聲駁斥婚變：「我沒離婚。別鬧了」，她還豪曬老公視角照，甜蜜放閃：「還是許仙最會拍我！嘿嘿。戴好墨鏡。」

利菁自2020年7月把工作重心轉向大陸，發展直播帶貨事業，不過利菁在去年底卻被媒體報導，指她與老公許育仁因分隔兩地爆口角，當時許育仁堅持回台灣，並拿著機票逼問：「能不能一起走」，但利菁表示她不甘心還沒做出成績就離開，夫妻因此陷入冷戰，利菁還差點脫口「離婚」兩字，所幸後來許育仁多此為利菁往返隔離，利菁感受到對方的愛，小倆口才逐漸重修舊好。

對於一度傳出離婚消息，利菁昨則在臉書駁斥婚變：「我沒離婚。別鬧了」，表示她和老公感情很好，利菁還曬恩愛說：「我離婚重不重要？不重要。重要的事（是），還是許仙最會拍我！嘿嘿。帶（戴）好墨鏡。放閃」，並附上一張老公視角的美腿照，利菁豪曬一雙白嫩長腿，畫面相當吸睛。