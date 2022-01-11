【愛傳媒簡秀枝專欄】台北市副市長蔡炳坤1月6日會同台北市美術館長王俊傑及市府團隊，為黃土水《少女胸像》的處理，前往太平國小，再度交換意見。

太平國小校長徐昀霖、學生家長會王裘莉、與校友會代表張嘉莉等人都出席，學校上下對的已故傑出校友黃土水捐贈的《少女胸像》，珍愛有加。全部的訪談會，氣氛溫馨，是完美交流，但沒有針對雕像的處置，作出結論。

蔡炳坤副市長：帶領團隊溝通建立信頼感

蔡炳坤副市長在接受查詢時說，謝謝關心，6日的見面會，建立北美館與太平國小之間實質交流，跨出合作的一大步。台北市文化局長蔡宗雄則補充表示，該局樂見黃土水《少女胸像》可以移至北美館，作為該館典藏，但前提仍須所有權人家長會同意。

校史超過百年的太平國小，有三股力量，一是由校長領導的校務體系。二為學生家長組織而成的家長會，第三是畢業校友，連結聚集的校友會。黃土水《少女胸像》該如何處理，三股力量，一直處在討論，造成決策不易。

校長有任期制，只能在任期內，竭誠盡心，全力守護。家長會也時有改選必要，會因子女畢業，家長成員不斷改組，進進出出。至於校友會比較容易持續，會內有些熱心公益的校友，長年以學校興榮為己任，或可在未來扮演更積極的運籌帷幄角色。

由於黃土水《少女胸像》捐贈太平國小，超過100年，所有權是不是學校的，各有看法，校長一直很客氣，把主導權留給家長會以及校友會，希望透過大家的集思廣益，找到最可行的辦法。

其實，這個議題，討論已久，出在3個團體，3股力量，大家都客氣有餘，沒有人挺身扛下責任，因為那是持續的100年以來，歷屆所有家長的共同責任。

文化局長蔡宗雄：強化溝通 尋求共識支持

太平國小現任家長會，如果能透過更多內部交流與溝通，產生多數決，這個多數決即可由會長提出，通過家長會大會，讓渡黃土水《少女胸像》的問題，獲得解決。。

台北市區內，北美館的專業條件為最佳，公共性也足夠，是市府團隊眼中，最合適典藏地點。因為太平國小內，三個組織平行發展，未見到共識的建立，自難期待有人扛責任，以擔當作出同意讓渡的決定，北美館只能繼續等待。

曾經擔任過松山高中家長會會長的蔡宗雄，對於目前的處境，頗能理解。市文化局希望不厭其煩，透過溝通，再溝通，分析利弊得失，讓家長與校友們，都能了解市府的良苦用心，以及黃土水贈送母校《少女胸像》作品，已經超過百年，學校是否在守護百年之後，可以昇華該遺作的貢獻度，讓《少女胸像》從太平國小校園，走向社區，或者進入美術館，這麼一來，更能分享黃土水的藝術大愛，遺作所有權的讓渡問題，即可迎刃而解。

目前市府團隊平和心情面對溝通，期待更多的了解，藝術的廣袤博大，可以嘉惠更多人群。未來是否可以爭取到最大的支持度，以讓渡或者長期借展，讓《少女胸像》走出校園，都是可行的。

如果是讓渡，是否會被外界誤解為奪人財產，蔡宗雄局長，思量考慮再三，單純提讓渡，恐怕無法說服眾多校友，使這個看似簡單，卻牽扯到許多人的認知與感受，不同人，有不同想法，感受自然不同，唯有靠溝通交流，增進理解，以贏得尊重與支持。蔡宗雄小心翼翼，耐心應對。

北美館長王俊傑：等適當時機再談捐贈可能

北美館長王俊傑也表示，元月6日，他與台北市副市長蔡炳坤、教育局主秘、督學等人，一起去拜訪太平國小，校長、校友會及學生家長會代表，出席踴躍，大家共同交換，也討論黃土水《少女胸像》。

基本上，黃土水百年遺作《少女胸像》和太平國小的學校歷史及情感連結是很特殊的，因此學校方面很在意《少女胸像》作為學校資產，以及百年來累積的師生關係，目前校長、校友會及學生家長，都不願，也不想草率作決定，以拖待變。

由於國藝會董事長林曼麗近年處理黃土水相關作品，獲得相當公信力。王俊傑表示，他先林曼麗前董事長討論了《少女胸像》的後續可能，目前希望先和學校建立信賴關係，專業協助學校，改善現有陳列條件，考慮將雕像移置到較獨立的展示空間。

王俊傑說，以北美館和太平國小聯名的方式，協助推廣和設計藝術教育計劃，將來看是否可能固定時段借展北美館。如果互動良好，建立彼此信任關係，「等適當時機再談捐贈可能」，王俊傑認為，一切需要時間證明與累積，北美館願意等待。

國藝會董事長林曼麗：解決三途徑

國藝會董事長林曼麗，歷經黃土水《少女胸像》借展，《甘露水》重見天日，除了肯定黃土水生前的才氣天份，對台灣土地的熱忱，對藝術創作的使命感，讓台灣美術史的拼圖完整，位階升級，至表感佩。

林曼麗董事長說，她從近年一路參與及推動黃土水遺作的探索，更加證明他的精神，與台灣的文化傳承，主體意識堅持，居功厥偉，值得台灣人共同守護的精神力量與文化瑰寶。

對於黃土水在一百年前親自捐贈給太平國小的遺作《少女胸像》，林曼麗董事長建議朝3個方向作思考：

1、繼續留置在太平國小。

需要改善現有陳列條件，可以把雕像移置到獨立的展示空間。除了需要美術館典藏專業協助之外，不排除對校友募款，籌湊一筆經費，在學校內，打造合宜專業展示地點。

2、移至社區，修建社區展覽會所。

同樣需要找地點，找經費整建，以及專業協助。

3、由北美館暫時寄存或永久收藏。

這是最一勞永逸的方式，北美館可設專區（譬如一樓明顯的地方），長期、公開展示，以向黃土水致敬。由於北美館擁有專業庫房、展覽空間專業學術研究與論文發表、推動。

由於感佩黃土水的藝術風華，林曼麗董事長與中研院顏娟英等教授，帶領團隊，爬梳台灣美術史，追尋黃土水遺作，出生於台北大稻埕的王道銀行董事長駱錦明，已經向林曼麗承諾，願意以太平國小老校友身份，捐款及認養《少女胸像》的未來處置需要。

太平國小校友駱錦明：出錢出力出膽識

駱錦明强調，他非常樂意號召太平國小校友回娘家，作為徐昀霖校長、以及學校家長會、校友會的後盾，讓現任校長、會長們，在為黃土水《少女胸像》作決策時不孤單。

至於經費資助與長期認養，駱錦明表示，王道銀行會邀請林曼麗董事長協助，他非常信任林曼麗所提的3個思維，不管最後結果如何，他都會全力配合。目前在經費的安排，已經胸有成竹，一定帶頭出錢出力，展現絕對誠意。

駱錦明說，日本明治31年（1898年）太平國小就創立，迄今已經124年，歷史屆校友，傳承好幾代，分散各行各業，人才濟濟，不乏事業有成的領導人，如果透過號召、連結與動員，力量可觀，大家一起作為太平國小後盾，校長、家長會長或校友會長們，就會找到承擔決策的力量。

駱錦明強調，只要對黃土水藝術弘揚，美育推廣、台灣主體意識提升有幫助的，他義無反顧，全力以赴。校友會代表張嘉莉，就是熱心校友的代表，《少女胸像》近期的意見溝通，她都用心參與。

張嘉莉表示，關於《少女胸像》的來龍去脈，她們比現任校長及現任家長會還清楚許多，校友會關心太平國小，也珍惜黃土水《少女胸像》，因此，不會讓校長、家長會，單獨去扛這個責任，校友會一直都願意協助、參與責任的承擔。

由於《少女胸像》是101年前，黃土水親自從日本帶回，贈送給太平國小，感謝母校的培育之恩，同時也希望透過藝術雕刻，豐富校園美育，給學弟學妹更多啓發，像雕像中的久子一樣，善良樂觀，帶著微笑，自信優雅迎向未來。

大平國小創辦於1898年（日本明治31年），日治時期稱為「大稻埕公學校」，後來改名「太平公學校」。

大正12年（1923年）4月，裕仁皇太子來台巡視，在當時是台灣的一大盛事。台灣總督府極盡能事，動員了龐大人力、物力，整理街道佈置牌樓，設置御泊所（招待所），安排參觀活動，殷勤招待未來的日本天皇，希望讓裕仁對總督府治理台灣的成果留下深刻印象。

4月18日上午11時10分，抵達太平公學校，指名欣賞旅日留學生黃土水捐贈的石雕作品，即《少女胸像》，留下「太平公學校皇太子行啓紀念碑照片」以及中日外交界及藝術界歷史佳話。

後記：黃土水遺愛母校 百年不朽

黃土水原出生於台北艋舺，1906年他就讀艋舺公學校一年級時，父親黃能病逝。父親生前以修理手推車養家，大黃土水7歲的二哥黃順來，接下父親留下來的謀生本事，繼續賺錢養家，因此全家遷往大稻埕。黃土水在艋舺公學校只念一年。

翌年，12歲的黃土水以插班方式，進入大稻埕公學校就讀（1907-1911）畢業後，升入國語學校（即今天的台北教育大學），畢業後，分發回太平公學校任教，擔任訓導行政工作，1915年赴日留學。

黃土水一直把太平公學校當作知識啓蒙的地方，也是孤兒寡母翻身的希望之所，心存感激。

黃土水在東京美術學校就讀，1920年學業告一段落，學校規定必須繳交畢業作品。原來在學校主修木雕的黃土水，企圖心過人，他透過自學方式，向東京落腳的西方石雕藝術家請益，學得大理石雕刻，因此，他決定挑戰自己，以自學來的技法，雕刻《少女胸像》作為畢業展作品。

果然，在東京少女久子作為模特兒，創作半身胸像，潔淨大理石上，留下含苞待放的青春容顏，淺淺的微笑，後梳的長髪，繫上蝴蝶結，前額覆眉流海，純真可愛，而頸上蓬鬆的皮毛，襯托出上好家庭背景，優雅氣質，其來有自。

黃土水很滿意該作品，順利通過學校畢業展，之後，他利用返台探親機會，把取名為《少女胸像》的久子半身像，運回台北，送給培育他多年的母校太平國小（太平公學校）。

當時成為地方大事，小朋友都戲稱從日本回來的久子正式上學了。沒想到，久子在該校一逗留就是一個世紀，1930年黃土水以35歳的英年辭世，立即化作塵土，但他的石雕作品，歷經了一個世紀，依舊完好無缺，留住創意，留住藝術的永恆性，將給學弟、學妹們生命的啓發。

2020年北師美術館「不朽的青春—台灣藝術再發現」，《少女胸像》第一次離開太平國小，進入黃土水的另一所母校國立台北教育大學（前身是國語學校）的北師美術館，由來自東京大學的修復專家森純一，整理修復，之後正式參展。太平國小的學弟妹都戲稱，100年沒洗澡的久子，去淨身，然後上大學去了。

久子在北師美術館受到很專業修復，然後美美地上樓參加佈展，特別的規劃與安排，久子然一新耳目，她個子雖然嬌小，但純靜善良、婉約柔美，驚艶全場，引來數萬人次的觀展人潮。

數月的展覽之後，久子在眾人的護送下，返回太平國小。全校師生對於上了大學的久子回娘家，喜形於色，以舞龍舞獅相迎。

以前，外界沒有特別注意《少女胸像》的動向，浄了身，充了電，現在價值連城，學校以雙層保全系統，加強她的安全防護，並置放在太平國小校史館中。

太年國小守護《少女胸像》足足超過一百年，黃土水當年對母校反饋心意，做足、做滿百年，想必階段性意義及任務已告一段落。

未來，是否扮演台灣美術史領頭羊，成為台灣美術推廣的精神象徵與重要標的，是否可以考慮有不同的安置，伸展她歷史性、藝術性以及公共性，各界引頸期盼。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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