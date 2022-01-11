日本政府大致決定，針對在日本境內新設先進半導體廠的業者欲申請補助金的話，要求業者至少要持續生產10年。台積電與日本索尼集團將在熊本縣設廠也適用這項規定。

日本讀賣新聞報導，日本政府金援在日本境內設立先進半導體廠的業者的要件之一，就是要求業者至少要在日本持續生產10年。這是基於經濟安全保障的觀點，期待半導體能穩定調度。

日本政府大致上決定對於將在熊本縣設廠的台積電（TSMC）提供規模約4000億日圓（約新台幣970億元）的補助。

日本政府為了加強業者在日本境內設立半導體廠等，去年12月通過相關法。經濟產業省（相當於經濟部）相關法令規定，補助金的認定標準是業者須持續生產10年，這也是為了有利於持續確保地方上的就業機會。

日本政府支援半導體廠的制度，是業者提出申請設立生產半導體的種類、生產展望等的計畫，由經濟產業大臣（經濟部長）依據認定的標準予以核准。日本政府所規定的認定標準除了要求業者10年之間持續生產外，也要求業者在半導體需求緊迫時須增產、防止技術外洩海外等。

日本政府認為，為了半導體的穩定調度，須防止業者輕易停業或撤廠。如果業者短時間就停產等違反標準的話，將要求業者歸還補助金。

台積電與日本的索尼（Sony）集團將在熊本縣設廠，計畫2022年動工，將雇用約1500人。如果短期間就撤廠的話，將嚴重影響當地的就業機會，熊本縣方面也期盼工廠能長期營運。

日本政府拿出巨額的稅金補貼外資企業台積電，實屬罕見，因此日本政府希望藉由提高補貼的門檻，以爭取人民的理解。