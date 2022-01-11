【愛傳媒郭少宗專欄】廖繼春，在臺灣藝術拍賣紀錄上，是一個響亮的名字。

廖老師（1902/1/4～1976/2/13）120歲冥誕，已過幾天，然而在我的心目中，永遠是一座清晰的標竿，一個燦爛的印記。

1975年，我從國立藝專美術科畢業。隔年1976春天回到母校，就聽聞廖老師過世的噩耗！所以我有幸成為廖老師的最後閉門弟子。

彼時，驚覺人世間原來如此倉促，生命如此短暫。

時隔四十六年，更覺自己作品受到廖老師的潛移默化，春風化雨之深之廣。對於藝術的艱苦堅持和對生命的踏實態度，更是心領神會，感佩不已。

近日觀賞台劇《茶金》，驚見劇中男主角張福吉（郭子乾飾）與恩師神貌相似，尤其是廖老師的自畫像（圖二1926，33×24cm）與劇照（圖三），不論五官、神態，連眼鏡與服裝都極為貌似。

觀此，思緒不禁深深地跌入那悠遠的五十年前，樸實校園的那一間幽靜、闃寂、油污斑斑的油畫教室，廖老師正一筆一色地讓顏彩在畫布上奔馳。

遙想歲月，那麼安詳，那麼美好⋯⋯

作者為藝術創作者

照片來源：廖繼春、郭子乾照片截圖。

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