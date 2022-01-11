過去兩年新冠肺炎疫情肆虐全球，使得航運供應鏈陷入困境，供不應求狀況相當嚴重，即使市場預期今年初有望緩解，但專家認為，內陸運輸與塞港仍嚴重，短期內無望解決，對於航運今年出現巨大反轉的可能性感到悲觀，最大問題仍是疫情與消費品需求無法下降。

金融時報報導，全球有高達9成的貨物都是透過海運運送，但從2020年下半年開始，新冠肺炎疫情影響各國港口運作，拖累進出口工作效率，然而全球貿易量卻因為封城、邊境管制等措施而飆升，一來一往使得供應鏈壓力倍增，在此背景下，航運運費飆漲，已來到疫情前的7倍以上。

原先市場預測，若疫情趨緩，航運壅塞狀況將在今年初緩解，不過現在有專家卻表示，短期內看不到紓緩跡象，海運諮詢機構Drewry分析師Simon Heaney表示，「對於今年供應鏈出現巨大反轉的可能性感到悲觀，目前內陸運輸及塞港情形仍相當嚴重，且狀況持續惡化，短期內看不到解決方式。」

報導指出，全球航運問題能否消除的關鍵，在於疫情與各國對消費品的需求何時能下降，若需求保持高檔，貨物將越積越多，距離全面紓解也就更遙遠。數據顯示，疫情前，全美民眾有高達6成的花費都是在商品上，另外4成是用來購買服務，但現在民眾花費購買商品的比例提高至6成5。

不過受惠於運價大漲，全球航運公司各個賺飽飽，包括馬士基、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在內的全球前七大航運商，去年上半年合計獲利就高達230億美元，遠遠超過2020年同期的10億美元。

台灣航運三雄長榮、萬海及陽明營收表現同樣亮眼，去年營收全面站上新高，長榮全年營收4893.97億、萬海2280.14億、陽明3344.75億，三雄合計營收高達1兆518.86億。