鼎炫-KY（8499）公佈2021年12月合併營收達新台幣2.71億元，改寫單月新高紀錄，年增25.39％，受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業營運動能提振，挹注2021年全年合併營收達26.6億元，同步刷新歷年新高記錄，年增12.65％。

鼎炫-KY表示，12月營收刷新歷年單月新高，主要受惠旗下EMI材料事業持續受惠全球NB、平板延續良好市場需求，且集團積極投入新款材料產品研發，滿足終端消費電子產品朝高頻高速、高效能運算應用趨勢，再加上先前EMI材料遞延訂單隨著主要客戶逐步加大拉貨力道，進一步堆疊12月EMI材料銷售放大，另一方面，衡器事業受惠歐、美地區外銷代工訂單需求提振，以及集團深化T-Scale自有品牌於中國地區業務，皆係帶動鼎炫-KY 12月、全年營收表現改寫新高之關鍵。

鼎炫-KY進一步表示，集團仍戮力推動旗下兩大事業營運規模持續放大，奠定集團中長期業務良好發展，包括EMI材料事業採取深化新款材料技術研發，助力集團除穩固NB、平板市場材料應用外，並創造開拓面板、車用等新應用領域訂單契機；其次，針對衡器事業方面，持續擴大歐、美地區衡器代工業務動能，以及旗下T-Scale自有品牌規劃低、中、高階全系列衡器產品研發及完善產品線，在兩大事業重要策略執行推動下，皆有助於創造集團未來整體營運表現持續向上。

展望2022年第一季，鼎炫-KY維持審慎樂觀看法。雖第一季適逢農曆春節使得工作天數較少，由於集團仍積極推動旗下兩大業務接單表現持續成長，包括隨著各國加速5G技術發展及提高普及率，集團亦積極強化5G材料業務銷售力道，同時持續拓展新應用領域接單表現，再加上鼎炫-KY穩步擴大衡器事業外銷代工、自有品牌業務動能，可望隨著集團兩大事業佈局效益逐步顯現，挹注未來整體營運更上層樓。