投資人逢低搶進，周一美股三大指數尾盤上演反攻行情。那斯達克指數盤中一度重挫2.7%，但終場站回平盤之上，為連續4天的跌勢畫下句點。標普500指數和道瓊工業指數雖仍收黑，但遠離盤中低點。

★主要指數

周一收盤，道瓊工業平均指數跌162.79點或0.45%，為36068.87點，連跌第4天，盤中一度下挫591點。

標普500指數跌6.74點或0.14%，為4670.29點，連跌第5天，盤中一度跌逾2%。

那斯達克綜合指數收漲6.93點或0.05%，為14942.83點，盤中一度重挫2.72%，與去年11月22日創下的盤中歷史高點相比下跌10.37%，意味著一度進入了修正區。目前那斯達克指數較波段高點下跌8%，仍面臨修正風險。

費城半導體指數收漲0.24%，為3805.39點。

★消息

高盛銀行預期聯準會今年將升息4次，且最快於7月啟動縮表。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）預期美國經濟成長率可望創下數十年來新高，聯準會今年可能升息不只4次。

根據路透社統計，美國因感染新冠病毒住院治療的人數突破13.2萬人，創下新高。

聯準會升息預期升高，美元上揚。

中國內部疫情升溫引發對原油需求前景的擔憂，國際油價連跌第2天。

美國10年期指標公債殖利率早盤漲破1.8%大關，最高觸及1.8080%，創下2020年1月來新高，尾盤回落至1.7603%。

★分析

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）警告，美國債息將大幅上揚，因為在債息低於通膨率的情況下，投資人根本不會買債券。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，我們已經來到了你會懷疑這個雲霄飛車是否已經到達最高點並將俯衝而下的地方，但今天這個市場卻有很多買家逢低搶進，午後表現主要歸功於散戶逢低承接特斯拉等熱門股。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，美國公債殖利率從高點回落，激勵投資人逢低買進，並帶動尾盤的反攻行情。他表示，部分科技股已經下跌5%～10%或更多，人們正在注意這一點，且認為是時候逢低搶進。另外需要關注利率可能的變化，這確實是拖累科技股的主要因素。周一晚些時候美國債息拉回，僅管只是略微下跌，但對科技股投資人而言仍有些向前衝的激勵效果。

摩根大通分析師Marko Kolanovic和花旗分析師 Kristen Bitterly稱今年來科技股跌幅已深，那斯達克100指數在2022年第一周已下跌近4.5%，38檔個股與52周高點相比已下跌50%，65檔的跌幅超過10%，投資人可考慮逢低買進。

★類股

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股（漲1.04）、科技股（漲0.1%）和通訊服務股（漲0.02%）收高。工業股跌1.15%，跌幅最大，其次為材料股跌0.99%。

★重磅股

FAANG股臉書母公司Meta Platforms收跌1.12%、蘋果漲0.01%、亞馬遜跌0.66%、網飛跌0.22%、谷歌母公司Alphabet漲1.21%。

微軟漲0.07%、輝達漲0.56%。

特斯拉上演戲劇性反彈，終場上漲3.03%，收在1058.12美元，盤中一度重挫4.6%，失守1000美元大關。

★焦點股

遭匯豐調降評級至「持有」，Nike下挫4.2%，在道瓊指數成份股中表現最差。

英特爾上漲逾3%，在道指成份股中漲幅最大。該公司宣布現任財務長George Davis將於5月退休，公司已經延攬美光高層David Zinsner接任財務長。

露露檸檬（Lululemon Athletica）收跌1.91%，為348.43美元，盤中一度重挫近9%。該公司警告Omicron變種病毒打擊公司業務運作，第四季營收可能只達目標下限。

莫德納大漲逾9%，收在每股233.70美元。該公司宣布專為 Omicron變種病毒研發的新冠疫苗很快就會展開臨床試驗，預計將在秋季前問世。

諾瓦瓦克斯（Novavax）收漲6.54%，為134.99美元。執行長Stanley Erck宣布該公司已經向10國監管機構申請新冠疫苖緊急使用授權（EUA），可望在未來90天內全數過關。

★台股ADR

台積電漲1.22%，收在125美元。

聯電漲1.09%，收在11.14美元。

日月光漲2.62%，報7.84美元。