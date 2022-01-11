【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】2022年開春，長崎各地就陸續有祭典登場，且各個主題不同，喜愛熱鬧活動的朋友不妨記下來，下回去日本就直接衝一波！

■長崎燈會（長崎市）

2022年2月1日~2月15日

長崎冬季最盛大的祭典，就是在每年農曆春節期間舉辦的「長崎燈會」。長崎燈會起源於新地中華街，首次舉行為1987年，並因受到遊客歡迎，於1994年起開始擴大規模舉行，成為全國性知名的冬日祭典活動，更曾吸引超過百萬觀光客前來參加。

▲長崎燈會有許多不同造型花燈，令人眼花撩亂。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

長崎燈會中，最大的亮點就是裝飾在新地中華街、湊公園、眼鏡橋等地，多達約1萬5千個色彩鮮豔的燈籠以及各種造型花燈，將長崎的夜晚點綴得五彩繽紛。燈會期間中，各種活動也精采展開，包括舞龍表演、皇帝遊行、媽祖出巡等，同時在各個會場也有多種主題花燈展示，整個長崎市中心張燈結綵好不熱鬧。

▲銅座川上裝飾著粉色燈籠，增添浪漫氣氛。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

造訪長崎燈會，推薦必看兩處燈籠裝飾。首先是代表性景點眼鏡橋所在的中島川上，掛著一串串黃澄澄有如滿月的燈籠，河川中則漂浮著蓮花、天鵝等的花燈裝飾。另外則為新地中華街旁的銅座川，這裡掛滿了粉紅色燈籠，倒映在水面更顯夢幻。而單身男女來此，更別忘記前往濱町商店街，這裡擺設了月下老人的花燈，可購買到長崎燈會特製的紅線御守，說不定就在逛燈會期間，遇上命中注定的另一半喔！

▲來長崎燈會不妨來拜拜月下老人求良緣。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

※20022年因防疫關係，除燈籠裝飾外，花燈裝置及各式表演皆取消。

■野母崎水仙祭（長崎市）

2022年1月8日～1月23日

以伊勢龍蝦聞名的野母崎地區，冬季還能欣賞滿山滿谷的水仙花海。入選「日本香氛百選」的水仙之里公園就位於2021年10月底甫開幕的長崎市恐龍博物館旁。這裡在每年1月會舉行野母崎水仙祭，上千萬株飄散清淡香氣的水仙花在山坡上盛放，背景則是湛藍的大海以及世界文化遺產「軍艦島」，能拍出令人驚嘆的美照。

▲從水仙之里公園可以遠眺軍艦島。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■YOSAKOI佐世保祭（佐世保市）

2022年2月26日、27日

九州最大規模的YOSAKOI佐世保祭，源於高知縣夜來祭，是當地著名的大型舞蹈活動，往年皆在10月下旬舉行，本次因疫情延至2月26日、27日。

除了活動主會場「松浦公園特設會場」之外，在中央商店街、島瀨公園、市民文化大廳等會場，也都能欣賞各組表演團體手持傳統樂器「鳴子」，隨著音樂起舞所帶來的精采演出，場面相當熱鬧。

▲充滿熱情與活力的YOSAKOI佐世保祭。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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