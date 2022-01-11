中市警局第四分局大墩派出所長曾一峯，日前會同警友第四辦事處副主任江俊慧、文心里長王國在至轄內困苦家庭關懷慰問。（警方提供）

中市警局第四分局大墩派出所長曾一峯，日前會同警友第四辦事處副主任江俊慧、文心里長王國在至轄內困苦家庭關懷慰問。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所長曾一峯，日前會同警友第四辦事處副主任江俊慧、文心里長王國在至轄內困苦家庭關懷慰問，傾聽了解需求，並每戶發放新台幣8000元紅包，在年關將屆的時節，一起傳遞祝福、守護幸福，讓這些弱勢家庭在寒冷的冬天感受到社會溫暖，不再孤單。

警友第四辦事處副主任江俊慧，有感於農曆春節將至，秉持企業回饋社會的理念，以實際行動表達對弱勢族群的關懷，主動與第四分局聯繫，表示欲盡綿薄之力，讓大家提前感受年味。

警方指出，在大墩所副所長蔡明松與文心里王國在里長奔走牽線下，登門拜訪轄內困頓家庭，其中71歲的鍾女長期行動不便，育有一名重度智能障礙的兒子，家庭經濟來源僅依靠另一名兒子打零工免持，惟近日該名兒子因車禍致頸椎受傷，無法工作頓失生計，亟需關懷救助。

警友第四辦事處除協助轉介相關單位外，這次愛心送暖的及時雨，讓鍾女一家體會人間溫情；此外，31歲的陳姓女子育有5歲的一子，惟該名幼子出生時患有視網膜剝離等症狀，導致雙眼失明，每個月都須北上回診復健，家中經濟來源僅依靠丈夫在汽車旅館做房務清潔工作支撐家計，龐大的醫療費壓得一家喘不過氣，有了這份善款鼓勵，表示會更努力生活，不愧於社會對他們的幫助。

最後是患有老人痴呆症行動不便的60歲的徐女與重度智能障礙的兒子相依為命，平日均靠親戚接濟渡日，徐女近日宿疾復發，正愁無醫療費，轄區王里長得知後，將此個案反映予大墩所知悉，亦得到最實際的幫助。

大墩所長曾一峯指出，警察這份工作用心去做，可以幫助到許多人，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好；期盼藉由愛心送暖的舉動拋磚引玉，讓弱勢族群找回溫暖、感受幸福，獲得力量與支持，共創溫馨城市。