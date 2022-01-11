53歲港星張敏早年與周星馳合作多部電影，擁有「 初代星女郎」的美譽，更因電影《賭聖》一角綺夢爆紅，奠定一代女神的地位。已10幾年沒拍戲的她，最近受到名導王晶的邀請，拍攝新作《客棧》，兩人相隔28年再合作，良好的默契依舊沒變。

香港知名導演王晶最近在綜藝節目《導演請指教》成功說服張敏復出接拍短片《客棧》，他在微博感性地表示：「這次與張敏再度合作沒想到還是會像以前一樣默契，幾乎沒有分開很久的感覺，有些老友相聚是坐在一起喝頓酒，但我想用這部短片記錄，應該會更開心吧，也算是彌補了《倚天屠龍記之魔教教主》沒能拍上續集的遺憾吧。」

張敏也在微博感謝騰訊、節目組和導演王晶的邀請，有感而發地寫道：「幾十年沒有演戲，這次和王晶導演再度合作感慨頗多，好像我們昨天還在一起拍戲，二十八年前合作時的場景還歷歷在目。多年之後再次回看這部短片，相信會是我們之間一個很好的紀念。」

張敏同時分享多張劇照，可以看到她綁著古裝頭，露出漂亮的臉蛋，皮膚光滑緊緻，絲毫看不出已是53歲熟女，且身穿粉色系武打服，還散發一股巾幗不讓鬚眉的英氣，許多網友紛紛留言盛讚：「還是一如既往的颯，一如既往的美」、「天啊，張敏看起來比那個女演員還要年輕、還要好看」、「剛已經看完了，女神演技好棒」、「姐姐重出江湖，期待你的表現」。