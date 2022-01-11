藝人亞美將（鄧莉穎）是綜藝節目《女人我最大》的固定班底，因經常在節目中分享各種好物，並以清晰的口條及幽默的主持風格受到大批觀眾的喜愛，在娛樂圈小有名氣。而本月8日亞美將突然在臉書粉絲團上曬出結婚證書，不僅透露自己已完婚，也公開了老公的「真面目」，引起網友熱烈討論。

亞美將本月8日於臉書粉絲團上PO文，表示「今日是結婚兩週年。是的，我已經是泰國媳婦了喔！來！以下開放恭賀祝福～」，並曬出她與老公分別拿著結婚證書的合照，吸引大批網友留言祝福。原來過去經常在臉書上PO出泰國旅遊照片以及各種美食的亞美將，其實早在2年前便與泰籍老公完婚，而小倆口因受疫情影響目前只能分隔台、泰兩地，靠著視訊維繫感情，亞美將只能無奈表示「希望我們能撐到疫情結束嘿」。

而這個突如其來的喜訊，也吸引到陳美鳳、KIMIKO、方馨、梁佑南、夏宇童、Vicky等圈內好友在貼文底下留言，表示「還是覺得不可思議，恭喜！恭喜！」、「什麼啦妳！！！恭喜耶」、「俊男美女~滿滿的幸福啊」、「泰好的媳婦」、「老公也太帥！恭喜啦」；不少網友更直言亞美將的老公像極了《女兵日記》的混血男星羅平，帥氣程度不相上下，就連陶晶瑩也忍不住詢問「你嫁給羅平？」意外掀起話題。