上班族年終獎金將陸續入袋，金融機構也趁機推出金融商品搶財水！中信銀推出「虎利吉外幣換匯優利定存專案」，提供美元、人民幣、澳幣三大外幣換匯定存，只要原幣1000元以上，搭配不同定存天期，最高可享年利率6.88%，另外1萬美元以上，更享14天期年利率3.28%優惠。台新銀「GO吉利外幣定存專案」，提供美元及人民幣階梯式優惠利率，承作門檻低，原幣(美元、人民幣)1000元以上(含)即可申辦，美元單筆承作金額達10萬元(含)以上還可享更優惠的利率。

中國信託銀行表示，因應通膨壓力，美國聯邦準備理事會對今年升息看法由1碼增加到3碼，結束購債時程提前至3月，貨幣政策正常化的速度明顯增快，也將成為美元最重要的支撐因素，顯示美元在外幣配置的地位不變。另一方面，從全球景氣動向來看，雖然歐洲、日本、中國大陸去年下半年景氣表現不佳，但預估將有後來居上的趨勢，非美元貨幣則有輪動升值的契機。歐元和日圓著眼於景氣改善，商品貨幣如澳幣著眼於貿易條件的改善和升息的預期，人民幣由於價位已偏高，升值空間有限，但仍具備較佳的利息和穩定性。

中美將在本週公布 2021/12月CPI，市場預估美國CPI由 6.8%→7.1%、中國CPI由2.3%→1.8%；中美基本面與央行政策方向差異不利人民幣表現，預期走勢以震盪偏弱為主，波動區間在6.3675~6.4025。