愛比科技(6858)2021年合併營收為12.3億元，數位教育與混合式工作等應用需求成長，愛比科技樂觀看待2022年營運，公司未來除持續發展遠距教學及遠距工作所需的視訊溝通類型產品，亦將針對教育以外產業、醫療、服務業、零售等全產業擴展，今天上興櫃首日，股價強勢大漲站上百元關卡。

愛比科技是一家致力於研發專業視訊溝通產品的領導品牌，以先進的技術及直覺式用戶體驗設計產品，為客戶提供提升溝通效能的解決方案，愛比科技以銷售原創品牌IPEVO自主開發產品為主，美洲市場銷售占合併營收70%以上。

全球新冠肺炎疫情持續延燒加速數位化，數位轉型已成為了一種必然的趨勢，愛比科技指出，在疫情趨使下，全球人們對遠距學習和工作解決方案的應用不僅大幅提升，遠距教育及會議型態也出現根本性的改變，對視訊溝通協作產品的創新及需求產生正面影響，推升公司近兩年營運成長。

愛比科技目前實收股本為2.72億元，2021年上半年每股盈餘為7.83元，累計2021年合併營收為12.3億元，年增2%。

愛比科技表示，數位教育與混合式工作等應用需求成長，樂觀看待2022年營運，公司未來將持續發展遠距教學及遠距工作所需的視訊溝通類型產品，在產品開發上整合更多影像與聲音技術，除穩固美洲既有市場通路，亦同步深耕歐洲及東南亞市場，朝針對教育以外產業、醫療、服務業、零售等全產業擴展。