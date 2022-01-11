全球雷射全像防偽材料廠光群雷(2461)受惠於本業及出售轉投資挹注，2021年營收及獲利攀高，在本業持續成長，轉投資光耀(3666)等可望擺脫營運谷底下，光群雷預估，今年營運可望比去年好，早盤股價逆勢走高。

光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，在大陸日化品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名前3名；受惠各行業品牌保護意識提升以及新產品開發及新市場布局效應，且公司處分轉投資挹注，2021年前3季每股盈餘來到2.37元，站上近15年來新高，2021年12月合併營收達5.91億元，月增6.27%、年增32.36%，為單月歷史次高；累計2021年第4季合併營收16.77億元，為單季歷史新高，累計2021年合併營收61.5億元，年增13%，創下歷史新高。

光群雷表示，公司將持續整合集團資源，強化本業，以既有的雷射全像防偽包裝材料市場為基點，持續深入與客戶之合作關係，並加速布局美國、日本、歐洲及印度、中東、非洲、東南亞等新興市場。