為了抵抗Omicron大舉入侵，日本持續嚴控邊境，基本上在2月下旬之前，幾乎所有外國人都不得入境。當地媒體報導，日相岸田文雄可能在11日就會宣布這項消息。

可以確定的是，幾乎所有不是日本民眾的外國旅客，目前都不可以進入日本。但是，會不會放行一些特定人士，例如有拿到政府獎學金的外國留學生等，因為這些飄洋過海來日本求學的外國人，絕大部分到現在也是不得其門而入日。

除了已拿到證明可以重回日本，否則非日本國籍的外國民眾，包括外籍配偶與小孩，以及擁有永久居留權的外國人等，從2021年11月30日開始，都不可以進入日本。日本政府如此嚴格規定，就是不希望國際機場變成抗疫破口。

日本才剛過新年，沒想到新冠疫情就此升溫，遠從沖繩到首都東京，每天確診人數急增，東京最近甚至連兩天都破千。

日本政府目前抗疫重點，是把老年人施打加強劑的比例快速提升，以及分配布建新冠口服新藥的醫療網。同時，日本也計畫重新開放各個自衛隊營區，提供大型場地以便當地民眾施打加強劑。