台股加權指數11日開在18266.54點，業績報喜的權王台積電（2330）開高在646元，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）雙雙開高，LED族群亦見資金點火。

惟台積電隨即出現賣單調節，股價由紅翻黑，而先前表現強勢的宅經濟、防疫概念股、台積電概念股，也出現獲利了結賣壓，個股輪動快速，台股早盤走勢震盪。

受到逢低買盤搶進近來慘跌的科技類股帶動，那斯達克指數、費城半導體指數開盤殺低後跌幅逐漸收斂，終場翻紅收高。

道瓊工業平均指數1月10日終場下跌0.45％（162.79點）、收36068.87點，創2021年12月23日以來收盤新低。

那斯達克指數上漲0.05％（6.93點）、收14942.83點。費城半導體指數上漲0.24％（9.06點）、收3805.39點。

群益投顧指出，10日指數略見站回12日線態勢，指數針對性（熱錢作價、台積電法說）作價意圖明顯，但反令相對（連動市場）基期壓力進一步升高。

由於現階段台股、匯存基期偏高壓力，熱錢積極作價的力度將受牽制。加上聯準會（FED）進入資金收斂期，過往走勢正連動的商品（如股市與原物料）走勢分歧。整體而言，短線操作難度偏高，擇強守技術面（短線）操作應對。